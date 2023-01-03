Шесть застройщиков России заявили о готовности строить многоквартирные дома в Донбассе

Шесть крупных российских застройщиков готовы к строительству многоквартирных домов в Донбассе в рамках реализации программы льготного ипотечного кредитования.

Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко, шесть крупных российских застройщиков выразили готовность участвовать в строительстве жилищной и социальной инфраструктуры в рамках программы льготного ипотечного кредитования.

Также он рассказал, что определены площадки в Мариуполе под строительство многоквартирных домов и в Новоазовском районе под индивидуальную жилищную застройку.

Ранее сообщалось, что власти утвердили льготную ставку по ипотеке в 2% годовых по ипотечной программе для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

—