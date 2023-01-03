 

Израильские силовики задержали 13 подозреваемых в терроризме на Западном берегу

03.01.2023, 13:46, Новости дня
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Правоохранительные органы в Израиле задержали 13 подозреваемых в терроризме на Западном берегу, один военный получил ранение, информирует Армия обороны Израиля.

По информации ведомства, один из задержанных получил легкое ранение осколками во время ночного рейда по палестинским деревням на Западном берегу, всего задержали 13 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Jerusalem Post.

Общая служба безопасности и пограничная полиция Израиля провели операции в таких населенных пунктах, как Дженин, Абу-Дис, Хеврон, Кифл Харис, Аль-Азария, Шуфа, Тулькарм.

В августе израильская полиция задержала подозреваемого, устроившего в субботу стрельбу у Стены Плача. Премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что злоумышленник был местным террористом-одиночкой с уголовным прошлым.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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