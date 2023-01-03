Власти Польши попросили ООН помочь получить военные репарации от Германии

Польша попросила ООН создать платформу для диалога с Германией, чтобы получить военные репарации, сообщил замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

Мулярчик в эфире Польского радио заявил, что ООН направлено заяывление с просьбой вмешаться в решение вопроса по получении репараций от Германии, передает РИА «Новости».

Польский чиновник объяснил, что необходимо создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет разговаривать на эту тему.

Ранее с той же просьбой Польша обратилась к ЮНЕСКО и Совету Европы.

Напомним, ранее был опубликован полный список требований Польши к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны, Варшава требует около 6,2 трлн злотых, что составляет примерно 1,3 трлн долларов.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин ни при каких обстоятельствах не собирается выплачивать 1,3 трлн долларов Польше в качестве репараций.

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