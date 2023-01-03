В РФ начались продажи нового кроссовера Haval Cool Dog в топовой комплектации

На российском рынке вышел в продажу новый компактный внедорожник Haval Cool Dog.

На данный момент приобрести модель можно исключительно по индивидуальному заказу и по цене 3,1 миллиона рублей. Речь идет о максимальной комплектации автомобиля. Под капотом установили 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 184 л.с. Новый внедорожник приводится в движение семиступентчатой роботизированной трансмиссией. Автомобиль получит систему полного привода.

За указанный ценник предполагается покрыть все расходы на доставку, таможенное оформление и другие платежи, необходимые для официального оформления транспортного средства на будущего владельца.