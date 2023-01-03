 

В РФ начались продажи нового кроссовера Haval Cool Dog в топовой комплектации

03.01.2023, 13:37, Разное
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На российском рынке вышел в продажу новый компактный внедорожник Haval Cool Dog.

На данный момент приобрести модель можно исключительно по индивидуальному заказу и по цене 3,1 миллиона рублей. Речь идет о максимальной комплектации автомобиля. Под капотом установили 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 184 л.с. Новый внедорожник приводится в движение семиступентчатой роботизированной трансмиссией. Автомобиль получит систему полного привода.

За указанный ценник предполагается покрыть все расходы на доставку, таможенное оформление и другие платежи, необходимые для официального оформления транспортного средства на будущего владельца.


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