 

Парфёнову официально предъявили обвинение в подготовке и осуществлении побега в Израиль

03.01.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Телеведущему и журналисту Леониду Парфёнову официально предъявлено обвинение в подготовке и осуществлении побега в Израиль. Это первый подобный случай в российской истории с 1987 года.

В официальном пресс-релизе сообщается, что несмотря на отсутствие соответствующей статьи в нынешней редакции Уголовного кодекса, дело всё равно было заведено «в связи с широкой общественной опасностью совершённого правонарушения». К нему приобщены кадры, на которых злоумышленник пересекает государственную границу в аэропорту, а также электронная квитанция о покупке авиабилета, свидетельствовавшая о том, что побег хладнокровно готовился заранее. Вскоре эти материалы будут обнародованы.

В связи с наличием достоверной информации о «продолжающемся преступлении», то есть о факте пребывании фигуранта дела в иностранном государстве в настоящий момент, Парфёнова объявили во всероссийский розыск. Сейчас органы уточняют, есть ли в УК Израиля статья о подготовке побега в Израиль, чтобы можно было потребовать выдачи опального невозвращенца обратно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10.22 / Назван наилучший возраст для отказа от курения

10.04.21 / В России воры в законе отказываются от титулов

22.10.20 / Анна Винтур рассталась с мужем Шелби Брайаном после 20 лет отношений

27.10.20 / Последняя шутка покойника

24.11.22 / «Готовы к использованию» — Турция намерена задействовать российские С-400 в случае угрозы

11.02.22 / Иссохшее лицо, лопнувший имплант и другие ужасы: кто из знаменитостей пожалел о пластике

25.02.22 / Звезда фильма “Маленькая мисс Счастье” Эбигейл Бреслин выходит замуж

01.08.22 / Аэропорт Казани станет новой базой для прямых рейсов в Душанбе

05.08.20 / Взрыв в Бейруте: реакция Наоми Кэмпбелл, Сальмы Хайек и других звезд

08.03.21 / Паринов, человек и банкомат: редакция RFI нашла россиянина, снимающего миллионы в Африке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика