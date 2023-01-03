Парфёнову официально предъявили обвинение в подготовке и осуществлении побега в Израиль

Телеведущему и журналисту Леониду Парфёнову официально предъявлено обвинение в подготовке и осуществлении побега в Израиль. Это первый подобный случай в российской истории с 1987 года.

В официальном пресс-релизе сообщается, что несмотря на отсутствие соответствующей статьи в нынешней редакции Уголовного кодекса, дело всё равно было заведено «в связи с широкой общественной опасностью совершённого правонарушения». К нему приобщены кадры, на которых злоумышленник пересекает государственную границу в аэропорту, а также электронная квитанция о покупке авиабилета, свидетельствовавшая о том, что побег хладнокровно готовился заранее. Вскоре эти материалы будут обнародованы.

В связи с наличием достоверной информации о «продолжающемся преступлении», то есть о факте пребывании фигуранта дела в иностранном государстве в настоящий момент, Парфёнова объявили во всероссийский розыск. Сейчас органы уточняют, есть ли в УК Израиля статья о подготовке побега в Израиль, чтобы можно было потребовать выдачи опального невозвращенца обратно.

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