 

Процессоры Intel подорожали на 50 долларов

03.01.2023, 13:30, Разное
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Накануне выставки CES 2023 компания Intel повысила цены на свои процессоры 12-го поколения Alder Lake на 10.

По мнению экспертов, на некоторые модели процессоров цена может вырасти до 60 долларов. Это создало странную ситуацию, в которой новые процессоры 13-го поколения от компании, с большим количеством ядер и лучшей производительностью, стали дешевле своих предшественников. Но, как утверждают эксперты, цены на модели Raptor Lake вырастут в ближайшем будущем.

Напомним, что Intel объявила о своих планах повысить стоимость своих процессоров в первом квартале 2022 года. После убытков в размере 500 миллионов долларов во втором квартале 2022 года, Intel повторила это сообщение в июньском телефонном разговоре о доходах.


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