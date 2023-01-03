 

“Беременна двумя”: обрюхаченная Муцениеце избавилась от детей

03.01.2023, 13:10, Разное
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Звезда российского кино Агата Муцениеце воспитывает двоих детей, рожденных в браке с Павлом Прилучным. Пятый канал напоминает, что у артистов есть девятилетний сын Тимофей и шестилетняя дочь Мия. После развода брошенная некогда любимым мужем актриса периодически отправляет к нему отпрысков. Например, так она поступила 3 января. Она на время избавилась от детей, чтобы полностью потратить время на себя.

Муцениеце рассказала подписчикам в популярной социальной сети, что после нескольких праздничных дней возобновляет тренировки. Проснувшись, актриса поняла, что ей срочно необходимо отправиться с спортзал.

К слову, ночью артистка пережила непростые эмоции. Во сне она оказалась обрюхаченной. “Мне приснилось, что я беременна двумя детьми сразу. И один из них уже большой и должен родиться, а второй… только месяц пятый, четвертый. Я думала, как родить одного, не повредив второго”, – рассказала актриса с выпученным глазами повергнувшую ее в шок историю, которую она увидела в стране грез.

Возможно, Агата Муцениеце знает, что беременность обычно снится к интересному положению наяву. Ранее “Дни.ру” публиковали сонник по этой теме.


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