 

Ревнивый муж взбесился из-за подаренных Алене Кравец чужим мужиком часов за 9 миллионов

03.01.2023, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поклонник подарил красавице звезде дорогущие швейцарские часы, усыпанные бриллиантами. И этот щедрый – за девять миллионов – дар не удалось скрыть от ревнивого супруга.

“Он закатил дикую “мексиканскую” сцену, пытаясь выяснить, кто и за что дарит мне такие дорогие вещи, – вздыхает Алена. – Супруг полагает, что такие часы за красивые глаза не дарят и подозревает меня в неверности, хотя я честна и повода не давала. Я вообще своим избранникам всегда верна и все попытки завоевать моей тело и сердце от других мужчин строго пресекаю”. По словам Алены, супруг обязал ее вернуть дорогой подарок поклоннику и больше не принимать таких вещей.

Впрочем, материальным Кравец давно уже не удивить. Поэтому сам муж подарил ей красивую патриотическую песню. “Она по мощи и проникновению может сравниться с “Я – русский” и “Встанем” у SHAMANа, – уверяет Кравец. – Я думаю, это будет хит всех тех, кто любит Родину, кто желает ей процветания, добра и мира. Сразу после праздников начну запись в студии, чтобы к Дню защитника отечества представить эту работу. Уверена, песня понравится, потому что там очень сильные слова и красивая музыка. Я давно не выпускала новых композиций, понимая, что людям в это сложное время не совсем до гламурных и нежно-романтических песен, поэтому и сама жду премьеры в новой стилистике”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05.22 / Мнение: Психологические консультации – запись продолжается

28.09.20 / Владимир Познер, Юлия Снигирь и другие гости коктейля в ресторане Quadrum

20.10.22 / Скандалы: Наркомафия держит в страхе Нидерланды

23.02.22 / Можно ли есть орехи и сухофрукты прямо из упаковки

20.06.22 / Огромная фура парализовала трассу возле Сочи

13.12.22 / СМИ: Дуа Липа встречается с рэпером Джеком Харлоу

16.07.22 / Этой зимой Европу ждёт «газастрофа»

08.02.22 / Госуслуги запустили сервис извинения перед чиновниками

30.01.22 / Мнение: Автор не нужен

28.07.22 / Золотовалютные резервы России выросли до $567 миллиардов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика