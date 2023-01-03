Ревнивый муж взбесился из-за подаренных Алене Кравец чужим мужиком часов за 9 миллионов

Поклонник подарил красавице звезде дорогущие швейцарские часы, усыпанные бриллиантами. И этот щедрый – за девять миллионов – дар не удалось скрыть от ревнивого супруга.

“Он закатил дикую “мексиканскую” сцену, пытаясь выяснить, кто и за что дарит мне такие дорогие вещи, – вздыхает Алена. – Супруг полагает, что такие часы за красивые глаза не дарят и подозревает меня в неверности, хотя я честна и повода не давала. Я вообще своим избранникам всегда верна и все попытки завоевать моей тело и сердце от других мужчин строго пресекаю”. По словам Алены, супруг обязал ее вернуть дорогой подарок поклоннику и больше не принимать таких вещей.

Впрочем, материальным Кравец давно уже не удивить. Поэтому сам муж подарил ей красивую патриотическую песню. “Она по мощи и проникновению может сравниться с “Я – русский” и “Встанем” у SHAMANа, – уверяет Кравец. – Я думаю, это будет хит всех тех, кто любит Родину, кто желает ей процветания, добра и мира. Сразу после праздников начну запись в студии, чтобы к Дню защитника отечества представить эту работу. Уверена, песня понравится, потому что там очень сильные слова и красивая музыка. Я давно не выпускала новых композиций, понимая, что людям в это сложное время не совсем до гламурных и нежно-романтических песен, поэтому и сама жду премьеры в новой стилистике”.