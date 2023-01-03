 

“Вызов”: вышел трейлер фильма с Юлией Пересильд, снятого в космосе

03.01.2023, 13:10, Разное
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“Вызов” — это космическая драма режиссера Клима Шипенко (“Холоп”, “Салют-7”). По сюжету фильма торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. “Вызов” — первая художественная картина, снятая на борту МКС в 400 км от Земли. В Новый год в сети появился официальный трейлер долгожданной ленты. 

Все спрашивают, когда же выйдет ваш космический фильм. Поверьте, никто не ждет его так, как мы, – говорит актриса Юлия Пересильд. – Это плод работы за три года, наша любовь, огромное количество сил, побежденных страхов, переживаний, волнений не только моих, Клима и всей нашей команды, но и наших детей и родителей. Ждите фильм с нами!

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст так комментирует выход трейлера именно в новогоднюю ночь: 

“Вызов” — штучная работа, почти чудо, в ней все впервые и не имеет аналогов. Фильм заслуживает того, чтобы и к зрителям прийти не буднично, а в полный рост. Поэтому для премьеры выбрано 12 апреля – историческая дата, когда человечество впервые вышло в космос. А для трейлера — новогодняя ночь, когда у телеэкранов собирается вся страна.

Катина выйдет в широкий прокат 12 апреля 2023 года.


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