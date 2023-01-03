 

Шер отметила Новый год с бойфрендом на фоне слухов о помолвке

03.01.2023, 13:10, Разное
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Похоже, в 2023-м 76-летнюю Шер ждут счастливые перемены в личной жизни. Новый год она встретила со своим молодым бойфрендом-продюсером Александром Эдвардсом. На фото с вечеринки влюбленные целуются, и певица светится от счастья, а на том самом пальце у нее красуется бриллиантовое кольцо, которое она показала на прошлой неделе, чем, разумеется, спровоцировала слухи о помолвке.

С Новым годом, Папочка, – написала Шер в посте, тонко съязвив насчет хейтеров, критикующих влюбленных за разницу в возрасте.

Напомним, что избранник певицы младше нее на 40 лет. И недавно Шер дала развернутое интервью, в котором объяснила, почему выбирает мужчин помоложе. 

Роман с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом Шер подтвердила в начале ноября. За неделю до того их впервые заметили на свидании в Лос-Анджелесе.


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