 

Sky News – «национальный скандал» — невозможность попасть к врачу вынуждает британцев заниматься самолечением

03.01.2023, 13:00, Разное
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Многие больные жители Соединённого Королевства не могут записаться к терапевту, пишет Sky News со ссылкой на новое исследование. Согласно опросу, почти каждый пятый британец, который не сумел записаться на приём, лечил себя сам или обращался за помощью к тем, кто не имеет необходимой медицинской квалификации.


AP

Многие больные британцы не могут попасть на встречу с семейным врачом. Поэтому некоторым из них приходится прибегать к самолечению, пишет Sky News со ссылкой на исследование компании Savanta ComRes.

По её данным, за последний год более 25% взрослых жителей Соединённого Королевства безуспешно пытались получить личную консультацию у терапевта. При этом около 16% из тех, кто не смог записаться на приём, либо лечили себя сами, либо обращались за помощью к тем, кто не имеет необходимой медицинской квалификации, обращает внимание телеканал.

Опрос, в котором приняли участие более 2 тыс. человек, показал, что почти треть (29%) тех, кто хотел попасть к врачу общей практики, не смогли этого сделать. 32% из тех, кто потерпел неудачу, заявили, что откладывали визит в поликлинику, несмотря на боль, а 31% вообще отказался от попытки записаться на приём, подчёркивает Sky News.

В то же время, по словам телеканала, 24% респондентов признались, что покупали лекарства в аптеке или в интернете, не советуясь со специалистом, а 19% обращались в неотложную помощь. Кроме того, 11% заплатили за частную консультацию, а ещё 10% пришлось проделать долгий путь, чтобы найти больницу, где их были готовы принять.

Результаты исследования возмутили Либерально-демократическую партию. Её лидер Эд Дэйви обвинил правительство в том, что оно неоднократно нарушало свои обещания нанять больше терапевтов, и призвал исправить эту ошибку.

«Это национальный скандал. В некоторых районах страны личные приёмы у врачей общей практики почти исчезли. Сейчас у нас ужасная ситуация, когда люди вынуждены лечиться сами или даже выписывать лекарства самостоятельно, потому что они не могут сходить к местному терапевту», — отметил политик.

«Британская общественность вносит справедливый вклад в Национальную систему здравоохранения. Но годы бесхозяйственности и пренебрежения местными медицинскими службами со стороны правительства лишили миллионы людей возможности посещать своего врача общей практики», — подчеркнул Дэйви.


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