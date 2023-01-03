France 24 – «безнаказанности не будет» — Европарламент лишит неприкосновенности двух депутатов, бравших взятки у Катара

Коррупционный скандал продолжает сотрясать ключевые институты ЕС. Глава Европейского парламента объявила, что в срочном порядке собирается лишить неприкосновенности двух депутатов, которых обвиняют в получении взяток от катарского правительства, передаёт France 24.

Новый поворот в скандале со взятками в ЕС. В центре внимания оказались два евродепутата. С этим объявлением в Twitter выступила сама председатель Европарламента Роберта Метсола.

«По запросу бельгийских судебных органов я инициировала срочную процедуру лишения неприкосновенности двух членов Европейского парламента. Безнаказанности не будет. Ни в каком виде», — написала она.

По информации близких к расследованию источников, два евродепутата, о которых идёт речь, — бельгиец Марк Тарабелла и итальянец Андреа Коццолино. Они уже были отстранены от работы своими национальными партиями, и палата в полном составе проголосует о лишении их неприкосновенности позже в этом месяце.

Оба политика фигурируют в расследовании, которое привело к аресту бывшего вице-президента Европарламента Евы Кайли и ещё трёх человек, в том числе её гражданского мужа Франческо Джорджи. Предположительно, именно Джорджи обвинил своего бывшего шефа Коццолино и Тарабеллу в том, что они брали деньги у Катара.

В прошлом месяце бельгийская полиция провела около 20 обысков в домах и офисах депутатов, лоббистов и сотрудников парламента. Они подозревали, что некоторые евродепутаты получали взятки от Катара, чтобы повлиять на решения ЕС.

Власти изъяли не менее 1,5 миллиона евро наличными. Этот скандал произвёл эффект разорвавшейся бомбы внутри ключевых институтов ЕС. Четверо обвиняемых находятся под стражей в ожидании суда.

Дата публикации 03 января 2023 года.