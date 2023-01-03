Заменят мешковатые момы и станут главным джинсовым трендом 2023: тренды и особенности слоучей – хита нового года

В прошлом году модницы полюбили мешковатые джинсы мом. Однако в 2023 на смену таким штанам приходят новые — под названием слоучи. Разбираемся, что из себя представляют подобные брюки, в чем заключаются их характерные особенности и с чем их лучше всего сочетать.

Характерные особенности

Слоучи — это штаны, которые имеют высокую посадку, скрывают живот и бедра, не стесняют движений. Они широкие в бедрах, но постепенно сужаются книзу. Чаще всего бывают укороченными и едва достигают щиколоток.

В этом году слоучи представлены в весьма широком ассортименте. Они могут быть изготовлены как из денима, так и из любого другого материала. Они могут быть любого цвета: синего, черного, белого, хаки и т. д. Причем, в моде не только однотонные, но также и двухцветные слоучи. Например, очень стильно смотрятся такие штаны, изготовленные из светлого и темного денима. Вертикальные полосы позволяют казаться выше и стройнее.

Основное преимущество слоучей заключается в том, что они подходят представительницам прекрасного пола любого возраста и комплекции. Благодаря тому, что они свободны в бедрах, они позволяют скрыть худобу так же, как и складочки на животе и бедрах. Фигура в любом случае приобретает женственные формы: появляется силуэт «песочные часы». В то же время ни один образ со слоучами нельзя назвать провокационным и тем более вульгарным.

Еще один плюс таких штанов — это возможность создавать луки в разных стилях (как повседневные, так и офисно-деловые). Вдохновляемся идеями, с чем лучше всего сочетать слоучи.

С блейзером оверсайз и рубашкой

Если нужно презентовать стильный образ для офиса и работы, тогда возьмите на вооружение данную идею. Сочетайте черные слоучи с черным блейзером оверсайз, черными лоферами. Освежите лук с помощью белой классической рубашки на пуговицах. Дополните образ стильной сумочкой.

Если вы не слишком любите сочетание черного и белого, если вам импонируют более яркие цвета и принты, тогда можете поступить следующим образом. Включите в один лук слоучи без декора из синего денима, клетчатый блейзер (или пиджак) оверсайз в бежево-коричневом оттенке и рубашку (или блузу) цвета слоновой кости (либо просто белого цвета на ваше усмотрение).

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Если дресс-код вашей организации позволяет делать чуть неформальные образы, тогда это точно вариант, достойный внимания.

С пуховиком и ботинками на тракторной подошве

Красивый образ в молодежном повседневном стиле получается, если сочетать слоучи с укороченным пуховиком (можно без рукавов) и ботинками на тракторной подошве (хит 2023 года).

Дополните образ бейсболкой и рюкзаком (либо спортивной сумкой). В таком наряде вы смело можете отправляться на шопинг, на прогулку в парк.

С жилетом

Стильный образ кэжул получается, если сочетать слоучи с жилетом: причем, надетым на голое тело. Дополните эффектный лук обувью на низком ходу. Например, для весны и лета подойдут обычные балетки. Это обувь, которая не выходит из моды и пользуется большим спросом у представительниц прекрасного пола благодаря своему удобству и универсальности (ведь балетки можно сочетать с любой одеждой и интегрировать в любой образ).

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Не забудьте дополнить лук аксессуарами: например, сумочкой или рюкзаком, солнцезащитными очками, браслетами, кольцами, цепочкой и т. д.

С рубашкой оверсайз и кроссовками

Если вам импонирует неформально-спортивно-молодежный стиль, тогда можете смело сочетать слоучи из денима с рубашкой оверсайз (носить ее нужно навыпуск) и кроссовками.

Также из обуви подойдут высокие кеды — еще один тренд наступившего года. Дополните лук бейсболкой и рюкзаком.

Комплект из денима

В этом году в особенном почете у дизайнеров любая одежда из денима. А это означает, что вы можете создавать комплекты полностью из джинсовых вещей. Например, традиционный вариант (и «привет» из девяностых) — это слоучи и куртка из денима.

Убедитесь в том, что верх и низ совпадает и по оттенку, и по дизайну. Вы можете отдать предпочтение как вещам в минималистичном стиле (где только фурнитура может служить украшением), так и тем, где есть декор в виде страз, блесток, вышивки и т.д.

Вы можете дополнить образ рубашкой – тоже из денима. Летом и весной из обуви можно отдать предпочтение кроссовкам или кедам. А вот зимой и осенью смело можете надевать полуботинки с широким голенищем. Например, это могут быть остроносые “казаки”.