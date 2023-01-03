 

Минэнерго Турции: К идее создания газового хаба положительно отнеслись 15 стран

03.01.2023, 12:25, Новости дня
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Турция обсуждала проект газового хаба с 15 различными странами, в целом их отношение положительное, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

По его словам, в целом за 2022 год делегации Турции обсудили энергетическое сотрудничество с 15 различными странами. Министр назвал основной целью открытие доступа к новым источникам. Также активно осуждалась тема хаба в Турции, к чему многие страны выскзаали положительное отношение, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Ранее глава Минэнерго Турции Донмез сообщил о готовности Анкары поставлять на экспорт порядка 30-40 млрд кубометров газа в год и до 100 млрд кубометров в перспективе. В конце минувшего года глава Газпрома заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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