Минэнерго Турции: К идее создания газового хаба положительно отнеслись 15 стран

Турция обсуждала проект газового хаба с 15 различными странами, в целом их отношение положительное, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

По его словам, в целом за 2022 год делегации Турции обсудили энергетическое сотрудничество с 15 различными странами. Министр назвал основной целью открытие доступа к новым источникам. Также активно осуждалась тема хаба в Турции, к чему многие страны выскзаали положительное отношение, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Ранее глава Минэнерго Турции Донмез сообщил о готовности Анкары поставлять на экспорт порядка 30-40 млрд кубометров газа в год и до 100 млрд кубометров в перспективе. В конце минувшего года глава Газпрома заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.

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