 

В Израиле возмутились восхвалению Бандеры на Украине, но признали свою неспособность повлиять на Киев

03.01.2023, 12:25, Новости дня
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Израильские политики возмущены из-за чествования лидера украинских националистов Степана Бандеры, но они признают, что сделать с этим ничего не могут, пишет газета Haaretz.

Автор газеты Haaretz Сэм Сокол пишет, что израильские власти многократно указывали Киеву на неприемлемость культа Бандеры, но их призывы «не реабилитировать и не прославлять антисемитов» не были услышаны, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что год назад во время празднования Киевом дня рождения Бандеры израильское посольство уже выступило с критикой, но в этом году дипломаты воздержались от высказываний.

Источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что «мы много раз четко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать, по крайней мере, на данный момент».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен, при первой встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем будет высказано однозначно критическое и негативное отношение к восхвалению Степана Бандеры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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