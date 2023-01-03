 

Мнение: Кто такие читеры

03.01.2023, 12:05, Разное
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(из комментов)

…тут всё сложнее (и хуже). Вы решили, что за этим “поясом Богородицы” (который и не пояс, и не богородицы) стоят истовые богомолы? Да как бы не так! Суть как раз в том, что стоят те, кто в церковь “просто так” отродясь не ходил и не ходит. Они в бога верят еще меньше нас с вами, и для них “пояс” – это ДЕФФЦИТ, как у Райкина. Возможность на халяву решить все свои проблемы. Они не верующие, они, пользуясь современным языком, читеры. Но в свой разум они тоже не верят, зато считают, что у них есть важнейший ресурс – “каменная задница”, а точнее – пресловутые “русская стойкость и выносливость”.

А вы думаете, почему в народе вдруг всколыхнулась внезапная тоска по советским временам с их вечными дефицитами и очередями за всем, от колбасы до книг и квартир? Потому как оказалось, что вне совка невостребована их основная способность – стоять шесть часов (и шесть лет) в очереди: тупо, спокойно, выносливо, безропотно. Ресурс тех, у кого нет никакого иного ресурса.

Они и войну воспринимают как очередь за смертью. И готовы стоять до конца.

Источник: Размышления вольного социолога


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