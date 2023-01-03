 

Гарри требует помириться – Личное мнение

03.01.2023, 11:51, Разное
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За два до выхода мемуаров Гарри, зритель увидит его интервью. Чего интересного можно ждать от промо-ролика книги?

Не спешите, у Гарри в рукаве есть козырь.


Фото: Соцсети

Пока британская королевская семья презрительно ждёт книгу запасного отпрыска, Гарри объявил, что хочет помириться.

Да, Гарри хочет вернуть отца и брата. Не членов королевской семьи, а именно родных людей.

Гарри мечтает о настоящей семье, а не о государственной корпорации. И он хоть очень обижен, но готов простить.

Но вот беда — ни король-папа, ни брат-наследник не изъявляют доброй воли в ответ на чувства Гарри.

Их, видимо, устраивает не семья, а корпорация. И извиняться перед Гарри и его женой они не спешат.

По-моему, зря. Нужно ценить родных людей. И если накосячили, то попросите прощения, чтобы вас простили.

Во всех интервью и, я думаю, в книге, Гарри делится болью, что у него нет семьи. Вот как и Меган, которую семья не устроила. Как хорошо, что эти двое нашли друг друга и зарабатывают большие деньги.

Источник: Лена Миро


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