 

“Он не понимает”: страшная информация о состоянии тяжелобольного Корчевникова довела народ до дрожи

03.01.2023, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несколько лет назад Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли. Справившись с проблемой журналиста настигла еще одна: он стал терять сто слухом. Было немало доказательств того, что телеведущий с трудом слышит своих собеседников во время съемок передачи “Судьба человека”. Также люди сплетничали, что журналист использует слуховой аппарат.

Корчевников оставляет появляющуюся в интернете информацию касательно его здоровья без комментариев и продолжает работать на телевидении. Недавно зрители заметили странности в поведении Бориса – мимика перестала быть богатой, а речь – внятной. Телеведущий явно с трудом общается с героями свой передачи, он дольше подбирает слова, что, конечно, на него не похоже.

На страшную информацию о состоянии Корчевникова обратил внимание блогер Антон Суворкин, более известный как Anton S. “Он устал, он тяжело болен. Все, что ему нужно, – это покой, а не, уж точно, сидеть по камерой. Ему шепчут, он не понимает, о чем речь. Он читает по губам”, – сказал сплетник. Как его, так и народ в целом данные о здоровье российской телезвезды доводят до дрожи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04.22 / Советник по нацбезопасности США – цель Вашингтона — «независимость» Украины и «изоляция» России

02.07.22 / “В Москве”: давшая Галкину от ворот поворот Пугачева вернулась в Россию

12.10.20 / Армия: Россия тайно создает замену легендарному самолету

19.09.22 / Мнение: Рост оборотов бизнеса, рост торговли с бСССР и почему российский рынок лучше европейского

28.09.22 / Секрет счастливого брака – Личное мнение

25.05.22 / Включить фантазию — в Испании приспособили отходы для печати на 3D-принтере

05.10.21 / Всего одна веточка оттолкнет от дома порчу и сглаз: что нужно повесить над входной дверью в октябре

04.06.22 / Мнение: МинЮст раздал ордена

16.11.21 / Церковь отказалась от полной удаленки

16.06.22 / Рост цен на электроэнергию заставляет европейские компании закрывать заводы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика