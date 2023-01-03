 

Охамевшая Гагарина плюнула в лицо мужику после предложения выйти замуж: Отомстила

03.01.2023, 11:50, Разное
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После разводов тема личной жизни для певицы была закрыта, а даже если на ее орбиту и притягивался какой-нибудь интересный кавалер, то она о нем рассказывать желанием не горела. И лишь один человек удостоился чести быть представленным широкой публике: саунд-продюсер Владимир Чиняев, с которым Полина Гагарина появилась на концерте Басты в Дубае.

И вот, наконец, в самую волшебную ночь года, произошло самое долгожданное событие для любой девушки или женщины: Полине Гагариной сделали предложение выйти замуж! Влюбленный в нее красавец преподнес ей очень красивое кольцо, сопроводив его нежными словами.

Но что же сделала Гагарина? Она сразу же отказала
своему потенциальному будущему мужу, чем буквально плюнула этому мужику в лицо! Охамевшая, по мнению некоторых, Полина Гагарина затем расписала в личном блоге, что у нее было множество причин отказать после получения предложения выйти замуж: главный мужчина в ее жизни это пока что сын, замуж ей не хочется, и так далее, и тому подобное…

Но был, правда, еще один момент, о котором нужно сообщить: с кольцом к ней подошел не
Владимир Чиняев, а совершенно незнакомый 16-летний мальчик. Так что, может быть, когда именно продюсер сделает Полине Гагариной предложение, она уже не сможет отказаться.

“Потом я отомстила хулигану из моего балета”, – написала затем Полина Гагарина под видео со своими танцами, напрочь забыв о случившемся предложении.


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