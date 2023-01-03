Гедонизм, баланс и рефлексия: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

ROOTH

Молодой московский бренд премиального трикотажа представил дебютную коллекцию. В нее вошли вещи из итальянской пряжи, сертифицированной по стандарту Responsible Wool Standard, который касается защиты овец и бережного к ним отношения, их среды выращивания и обитания. Капсула включает вневременные силуэты, идеальные для холодного времени года: длинные платья из альпаки, костюм с юбкой букле, а также свитеры и кардиганы из экстратонкой шерсти мериноса. Также в коллекцию вошли некоторые модели из натуральной кожи.

Waves&Gems

Бренд серебряных ювелирных украшений, который ставит перед собой задачу вдохновлять на осознанные решения каждый день, представил коллекцию “Путь перемен”. Капсула стала рефлексией марки на тему уходящего 2022 года, осознанием, что единственная стабильность — это перемены. В нее вошли 4 украшения – колье, серьги, кафф на ухо и кольцо-печатка. Украшения созданы специально для тех, кто не боится выбирать себя, слушать интуицию и по-особенному видит этот мир.

Aim clo

Российский бренд базовой одежды обновил линейку Poise, что в переводе с английского означает “равновесие” или “баланс”. Поскольку известность марке принесли именно трикотажные изделия, вписывающиеся в любой стиль, компания взяла курс на использование премиальных материалов и включила в коллекцию аксессуары из кашемира. Здесь можно встретить шапки с отворотом и без, шарфы в рубчик и гладкой вязки.

WHO/AM

В своей зимней линейке российский бренд обратился к идеям гедонизма, напомнив о важности сохранения себя, даже когда за окном, казалось бы, апокалипсис. Коллекция получила название “Красота спасет мир”. Константа, взятая из романа Достоевского “Идиот”, отсылает к идее трансформации. В дропе представлена футболка с цитатой и портретом автора, а также символичные принты. Есть отсылка и к праздничному периоду – например, часть моделей выполнена в черном бархате, а также к урбанизму – за это отвечают бомберы и пуховики.