Пэрис Хилтон, Кайли Дженнер, Селена Гомес и Никола Пельтц в одинаковых нарядах: лучшие новогодние аутфиты звезд

Традиционно каждый Новый год мировые знаменитости делятся со своими подписчиками праздничными фото, на которых демонстрируют вечерние аутфиты. В 2023-м абсолютным трендом новогодних вечеринок стал стиль Y2K — блестящие и переливающиеся платья прямиком из 2000-х выбрали Пэрис Хилтон, Майли Сайрус, Дуа Липа, Ева Лонгория и Эмили Ратажковски. А Селена Гомес и Никола Пельтц и вовсе появились на публике в одинаковых сверкающих образах.

Николь Шерзингер отметила Новый год в белоснежной классике с перьями, а Карди Би и Джей Ло, напротив, предпочли соблазнительные ярко-красные наряды. Не менее популярным оказался черный — такие аутфиты пришлись по душе Кайли Дженнер и Хейли Бибер. Последняя, кстати, за компанию с Дуа Липой показала новый стилистический прием — белье, которое видно из глубоких вырезов.

Дженнифер Лопес в GucciЕва ЛонгорияСелена Гомес и Никола Пельтц в ValentinoДуа Липа в Saint SerninКайли Дженнер в AlaiaХейли Бибер в MuglerНиколь ШерзингерЭмили Ратажковски в Clio PeppiattПэрис Хилтон в Laurel DeWitt и Майли Сайрус Карди Би в Valdrin Sahiti