 

В Госдуме приняли закон сохранения энергии

03.01.2023, 11:33, Разное
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Государственная дума приняла в третьем чтении отечественный вариант закона «О сохранении энергии». Аналогичные законодательные нормы недавно набрали популярность на Западе.

Всю энергию с 1 февраля 2023 года обяжут сохраняться с течением времени и в сумме оставаться постоянной помимо случаев, когда к энергии применяются некоторые виды сил, определяемые отдельным постановлением Правительства.

– Такой закон широко применяется как у наших соседей, так и в некоторых западных странах. Нет необходимости отставать от них или бойкотировать действительно актуальный и полезный мировой тренд, – сообщили в пресс-службе ГД.

Учёные по всей России приветствуют изменение, поскольку теперь исследования их коллег по всему миру начнут работать и у них на Родине.

– Раньше нам приходилось возить детей за границу, чтобы продемонстрировать некоторые принципы, но теперь в этом нет необходимости, – поясняет учитель одной из московских школ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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