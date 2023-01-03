 

В Роскосмосе анонсировали подготовку российских космонавтов к выходу в космос с американского сегмента МКС

03.01.2023, 10:56, Новости дня
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Российские космонавты пройдут подготовку к выходам в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции, сообщают в пресс-службе Роскосмоса.

Уточняется, что подготовка будет проходить в рамках заключенного в 2022 году контракту с NASA по оказанию услуг по инженерной поддержке функционально-грузового блока «Заря» на МКС, куда включены работы по «подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции», передает РИА «Новости».

Также в корпорации напомнили, что в числе дополнений, подписанных в ушедшем году, значится соглашение по подготовке американских астронавтов для реализации перекрестных полетов, а также по поддержке персонала NASA при работе американских специалистов на космодроме Байконур во время пусков кораблей «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21».

Ранее в Роскосмосе сообщали, что в феврале 2023 года состоится первый старт ракеты-носителя на космодроме Байконур.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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