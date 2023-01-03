 

Российский рынок акций в первый торговый день года поднялся на 0,37%

03.01.2023, 10:56, Новости дня
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Российский рынок акций в первый торговый день года растет на 0,37%, свидетельствует динамика торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск растет на 0,37%, до 2162,19 пункта, долларовый РТС – на 0,11%, до 971,67 пункта, передает РИА «Новости».

При этом в лидерах роста котировок значатся обыкновенные акции Сбербанка (+1,1%), расписки TCS (+0,91%), акции Роснефти (+1%), Полюса (+1,35%) и Polymetal (+1,35%).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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