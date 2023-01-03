В Геленджике двухлетняя девочка выпала из окна пока родители праздновали Новый год

Несчастный случай произошел в Геленджике во время новогодних гуляний. Двухлетняя девочка выпала из окна дома на улице Кирова, пока родители отмечали праздник.

По имеющимся данным, бабушка оставила ребенка без присмотра, когда его родители были слишком заняты. Когда обнаружили произошедшее, была вызвана скорая помощь. Пострадавшей с травмами из-за падения с высоты была оказана помощь.

В настоящее время ребенок находится в реанимации, ему оказывается неотложная медицинская помощь. Правоохранители проведу проверку случившегося.