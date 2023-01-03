 

Энергокомпания Yasno ДТЭК сообщила об экстренных отключениях света в Киеве

03.01.2023, 10:23, Новости дня
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В Киеве во вторник прошли экстренные отключения света, информирует украинская энергокомпания Yasno ДТЭК.

В Telegram-канале энергокомпании отмечается, что графики отключений временно не работают, пока ситуация не стабилизируется.

Накануне отключения света прошли в Киеве из-за повреждения инфраструктуры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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