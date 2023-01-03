Энергокомпания Yasno ДТЭК сообщила об экстренных отключениях света в Киеве
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В Киеве во вторник прошли экстренные отключения света, информирует украинская энергокомпания Yasno ДТЭК.
В Telegram-канале энергокомпании отмечается, что графики отключений временно не работают, пока ситуация не стабилизируется.
Накануне отключения света прошли в Киеве из-за повреждения инфраструктуры.
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