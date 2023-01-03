Энергокомпания Yasno ДТЭК сообщила об экстренных отключениях света в Киеве

В Киеве во вторник прошли экстренные отключения света, информирует украинская энергокомпания Yasno ДТЭК.

В Telegram-канале энергокомпании отмечается, что графики отключений временно не работают, пока ситуация не стабилизируется.

Накануне отключения света прошли в Киеве из-за повреждения инфраструктуры.

—