Кабмин утвердил льготную ставку по ипотеке для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
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Власти утвердили льготную ставку по ипотеке в 2% годовых по ипотечной программе для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, информирует пресс-служба правительства.
Уточняется, что получить льготу можно будет на приобретение и строительство жилья в новых российских регионах. При этом максимальный размер кредита может составлять 6 млн рублей, а первоначальный взнос не должен превышать 10% от полной суммы, передает РИА «Новости».
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, изначально массовой выдачи льготной ипотеки в первое время не будет, однако ввиду того, что уже в данный момент наблюдается интерес у местных застройщиков, востребованность ипотечных программ будет расти.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому действующая программа льготной ипотеки со ставкой в 8% будет продлена до 1 июня 2024 года.
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