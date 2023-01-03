 

Кабмин утвердил льготную ставку по ипотеке для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

03.01.2023, 10:23, Новости дня
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Власти утвердили льготную ставку по ипотеке в 2% годовых по ипотечной программе для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, информирует пресс-служба правительства.

Уточняется, что получить льготу можно будет на приобретение и строительство жилья в новых российских регионах. При этом максимальный размер кредита может составлять 6 млн рублей, а первоначальный взнос не должен превышать 10% от полной суммы, передает РИА «Новости».

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, изначально массовой выдачи льготной ипотеки в первое время не будет, однако ввиду того, что уже в данный момент наблюдается интерес у местных застройщиков, востребованность ипотечных программ будет расти.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому действующая программа льготной ипотеки со ставкой в 8% будет продлена до 1 июня 2024 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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