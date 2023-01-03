«АвтоВАЗу» передали активы Nissan в России

ФГУП «НАМИ» передает «АвтоВАЗу» российские активы автоконцерна Nissan, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он рассказал в интервью, что НАМИ передает акции «АвтоВАЗу» для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Петербурге, информирует РИА «Новости».

В декабре Мантуров сообщал, что российский производитель «АвтоВАЗ» займется управлением петербургской площадкой компании Nissan, активы которой в РФ были переданы ФГУП «НАМИ».

Напомним, в октябре в Минпромторге сообщили, что российские активы автоконцерна Nissan перейдут в госсобственность в лице ФГУП «НАМИ», сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет.

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