По-французски или в стиле “Криминального чтива”: 15 вариантов стрижек боб, которые будут самыми модными в 2023 году

Уже наступил 2023 год, а это значит, что пришло время немного изменить себя и свою прическу. Самым настоящим трендом станет стрижка боб, которая представлена в самых различных вариантах, именно поэтому, можно легко подобрать для себя то, что больше всего нравится.

Боб может быть забавным, утонченным, элегантным. Это отличный способ продемонстрировать свою шею и плечи. Вот несколько отличных вариаций этой стрижки для каждой женщины.

Тупой боб

Это стрижка одной длины, которая начала пользоваться большой популярностью еще в 2022 году. Такая прическа станет самым настоящим трендом в этом году.

Это ровный боб, который характеризуется тем, что волосы получаются объемными и имеют одну длину. Кончики прядей доходят до линии подбородка или немного короче. Во многом это зависит от типа и текстуры волос.

Можно сделать стрижку одной длины или попросить стилиста убрать объем на кончиках прядей. Это позволит создать прямую и гладкую или более объемную и округлую прическу в зависимости от текстуры волос. Такая стрижка визуально удлиняет шею и не требует слишком сложного ухода.

Микси

Если ищете стрижку, которая привлекает к себе внимание, то микси является просто идеальным вариантом.

Эта прическа привлекает тем, что в ней сочетается ретро тенденции и современный стиль. Микси представляет собой стрижку, которая имеет более короткие слои спереди и удлиненные пряди сзади.

Такая прическа совершенно неприхотлива в уходе и отлично подходит тем, кто имеет вьющиеся или же волнистые волосы. Это мягкая и очень женственная стрижка.

Боб средней длины

Это самый настоящий тренд 2023 года и отлично подойдет всем тем, кто еще не готов стричь волосы слишком коротко.

Этот тип боба характеризуется тем, что пряди могут быть чуть выше плеч или доходит до линии ключиц.

Чтобы выглядеть более современно, стоит выбрать ровную стрижку с минимальным количеством слоев. Это универсальная прическа, которая отлично подходит абсолютно каждой девушке. Можно носить с пробором сбоку или же посредине.

В любом случае можно выглядеть просто шикарно. Кроме того, есть возможность сделать самую различную укладку. Волосы можно оставить прямыми или же завязать в хвостик.

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Боб принцессы Дианы

Это просто отличный вариант для всех тех, кто ищет для себя классическую и современную прическу. Эта стрижка помогает освежить образ, а также придать внешности стиль и уверенность.

Сама прическа представляет собой смесь короткого многослойного боба, который переходит в пикси. Это универсальная стрижка, так как ее можно носить с прямыми или с вьющимися волосами. При этом пробор может быть уложен на любую сторону.

Эта стрижка выглядит шикарно и при этом абсолютно не требует слишком сложного ухода.

Лохматый боб

У последнее время лохматые стрижки пользуются огромной популярностью. В ближайшее время этот тренд никуда не денется.

В 2023 году стоит ожидать того, что самым настоящим писком моды будет лохматая стрижка боб. Такая прическа является отличным вариантом для волос самой различной текстуры. Лохматый боб является отличным вариантом для всех тех, у кого волнистые пряди.

Большим преимуществом является то, что лохматый боб достаточно простой в укладке и не требует много сил и времени, чтобы выглядеть безупречно.

Боб с кудрявой челкой

Это отличная стрижка для всех тех, у кого волнистые пряди. Эта прическа включает в себя стрижку до плеч и челку. Она поможет подчеркнуть скулы и несколько смягчить черты лица.

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Это универсальная стрижка, именно поэтому, отлично подойдет как для длинных, так и для коротких волос. Челка может быть прямой или же уложенной на бок. Для вдохновения стоит взять за основу стрижку боб 80-х годов.

Светлый боб в стиле Боттичелли

Если хочется изменить не только стрижку, но и цвет волос, то эта прическа станет просто идеальным вариантом.

В 2023 году этот золотистый блонд приобретет огромную популярность. Пепельные оттенки блонда постепенно уходят в прошлое, а на смену им приходят более теплые тона. Их очень просто поддерживать и они не требуют слишком частого окрашивания.

Бикси

Эта стрижка представляет собой что-то среднее между бобом и пикси. Бикси сочетает в себе весь объем и притягательность пикси, сохраняя при этом длину и универсальность боба.

Это отличная стрижка для всех тех, кто хочет сделать короткую стрижку, но не желает, чтобы длина волос была слишком короткой.

Бикси является универсальным вариантом, так как ее можно носить как ровной и гладкой, так и слегка растрепанной. Большим плюсом является простота укладки. Это оригинальный и стильный вариант, который поможет придать образу женственность.

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Акцент на челке

В 2023 году челка будет самым настоящим трендом. Именно поэтому, точно не стоит отказываться от этого элемента прически.

Отлично будет сочетаться с бобом ровная, рваная, летская челка, челка-шторка, с пробором на бок и т. д.

В сочетании с многослойным бобом, это станет самым настоящим трендом 2023 года. Многие девушки хотят кардинальных перемен, но при этом не желают слишком сильно укорачивать общую длину волос. В таком случае отличным вариантом станет детская челка. Она будет очень популярной этой зимой.

Французский боб

Это именно та прическа, которая никогда не выходит из моды.

Французский боб может быть как с челкой, так и без нее. В основном делается стрижка одной длины. Обычно длина волос доходит до мочки уха, однако, можно сделать и до подбородка. В любом случае это выглядит шикарно, ярко и очень стильно.

Боб с чашей

Если стрижка чаша сделана правильно, то она может выглядеть действительно шикарно. Боб с закругленной челкой и слоями вокруг скул больше не является прической прошлого и является самым настоящим трендом 2023 года.

Такая стрижка помогает придать волосам дополнительную динамику. Это универсальный вариант, который подходит абсолютно всем девушкам. Однако, стоит отметить то, что эта прическа требует ухода, чтобы она оставалась привлекательной.

Удлиненный многослойный боб

Это еще один модный тренд 2023 года. Длинные и мягкие слои красиво обрамляют лицо и выглядят просто невероятно и эффектно.

Удлиненный боб со слоями является универсальной стрижкой, которая отлично подходит абсолютно всем. Лучше всего выбирать такую стрижку девушкам с густыми волосами.

Длинная пикси

Это женственная многослойная пикси, которая выглядит просто невероятно и очень стильно.

Такая прическа просто отлично подходит всем тем, кто хочет носить более короткие волосы, но не хотят слишком кардинально менять свою внешность. Это отличный кокетливый вариант, который поможет придать образу женственность.

Боб в стиле “Криминального чтива”

Это еще один классический вариант боба. Это короткая стрижка длиной до ключиц со слегка закругленными кончиками и красивой челкой.

Это вечная классика, которая отлично подходит для разных стилей и типов волос. Она хорошо смотрится абсолютно на всех.

Закругленный боб является вечной классикой, которая подходит абсолютно всем женщинам с любой формой лица.

Кудрявый боб средней длины

Короткая или средней длины стрижка с кудрями является просто идеальной прической. Такая прическа помогает придать прядям дополнительный объем и при этом он выглядит шикарно.

Эта стрижка хороша тем, что она не требует слишком сложного ухода. При этом можно делать локоны как более мягкими и романтичными, так и жесткими и упругими. Чтобы изменить прическу, достаточно только зачесать волосы на бок и закрепить пряди красивыми и стильными аксессуарами.