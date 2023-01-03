 

Прямой потомок Наполеона в эфире RT призвал Макрона немедленно нормализовать отношения с Россией

03.01.2023, 9:33, Разное
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Прямой потомок Наполеона I Мюрат-Ней Бонапарт в интервью газете L’Humanité и телеканалу Russia Today обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом незамедлительно начать переговоры с Россией.

Война в УкраинеКак отмечает 52-летний потомок полководца, в противном случае Европу ждёт неминуемый крах, а Франция может распасться на несколько враждующих государств.

– Мы должны помнить, как чуть больше двух веков назад мой великий предок построил великую империю, и как потерял всё после похода в Россию. Не будем повторять ошибок. С такой страной, как Россия, нужно дружить, а то на Корсике легко встретить человека пророссийских взглядов, – уверен он.

В случае, если Макрон не прислушается к совету потомка Наполеона, он намерен инициировать проведение общенационального референдума. Бонапарт уверен, что простые французы хотят иметь добрососедские отношения с Москвой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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