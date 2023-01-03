Эксперт Амирагян: Россия обеспечена нефтью более чем на 150 лет по текущему объему добычи

По мнению Александра Амирагяна, руководителя направления “Экономика отраслей ТЭК” ЦСР, РФ располагает нефтяными ресурсами и потенциалом более чем на 150 лет, исходя из текущих объемов добычи.

Эксперт Амирагян заявил, что ресурсы и запасы нефти составляют около 87 миллиардов тонн, что при текущих объемах добычи может обеспечить добычу нефти более чем на 150 лет. По состоянию на начало 2021 года РФ располагала 31 млрд тонн запасов по всем категориям. Это может обеспечить добычу в течение 60-65 лет. В стране имеется 56 млрд тонн запасов нефти, которые требуют дополнительной работы для перевода в категорию резервных.

Амирагян заявил, что добыча нефти является хорошей идеей до тех пор, пока существует спрос, а цены для производителей с полной себестоимостью ниже, чем цены продаж. У РФ нет международных ограничений на добычу, а спрос на нефть в РФ будет оставаться высоким как минимум до 2040 года. Добыча нефти в РФ не зависит от мировых цен на сырье. Это возможно благодаря низкой себестоимости добычи, которую можно отнести в основном к “старым” месторождениям и налоговой политике в нефтяной отрасли.

Амирагян добавил, что налогообложение устроено таким образом, что цены на нефть на мировом рынке падают. Это обеспечивает рентабельность нефтедобывающих компаний и поддерживает приемлемый уровень прибыли. Расширение территории добычи на севере Западной, Восточной Сибири и Дальнего Востока может увеличить затраты на добычу и сделать ее более зависимой от мировых цен.