“Человек, ты заплатишь за это”: наряженный немецкий дог терпит унижение – видео

На ютуб-канале ViralHog появилось видео, которое называется “Немецкий дог чувствует себя празднично в костюме рождественской елки”. На кадрах мы действительно видим собаку в необычном зеленом костюме, забавным которое делают цветные шарики и большая звезда. Однако животное, очевидно, не выглядит радостным, и не видит в этом ничего смешного. Напротив, красноречивое молчание и пронзительно-вопросительный взгляд дают понять: собака чувствует себя некомфортно.

Интернет-пользователи, кстати, считают так же. По их мнению, собака просто терпит унижение. “О боже! Его лицо – помогите мне, пожалуйста!”, “Человек, ты ответишь за это”, “Чувство праздника… но на самом деле ненавижу тебя”, – комментируют зрители кадры.