Yonhap: Офис президента Южной Кореи подтвердил переговоры с США о совместных учениях с участием американских ядерных сил

Администрация президента Республики Корея подтвердила ведение переговоров с США о совместных учениях с участием американских ядерных сил, сообщило Yonhap News Agency.

Пресс-секретарь офиса президента Республики Корея Ким Ын Хе заявила, что Сеул и Вашингтон ведут переговоры об обмене информацией, совместном планировании и реализации планов в ответ на северокорейскую ядерную программу, касающихся операций американских ядерных средств, передает ТАСС.

Как заявили в администрации президента Республики Корея, президенту США Джо Байдену ранее якобы пришлось сказать «нет» в ответ на прямой вопрос журналиста Reuters о том, идут ли обсуждения с Сеулом совместных ядерных учений, так как совместные ядерные учения – термин, который используется в отношении ядерных стран.

В понедельник южнокорейский лидер Юн Сок Ель заявил, что Вашингтон и Сеул ведут переговоры о том, чтобы проводить совместные учения с участием американских ядерных сил, а также планировать вместе их операции. Позже президент США Джо Байден опроверг, что Вашингтон обсуждает совместные ядерные учения с Южной Кореей.

Ранее представитель ЕС призвал КНДР к полной, необратимой и проверяемой денуклеаризации. Москва исключила возвращение в корейском урегулировании к так называемой дипломатии саммитов, когда Пхеньян совершал безответные жесты доброй воли.

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