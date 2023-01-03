Лавров в телеграмме главе МИД Сербии Дачичу: РФ понимает «сильную занятость» Белграда и открыта для контактов

Россия всегда открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее «сильную занятость», написал глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравительной телеграмме сербскому коллеге Ивице Дачичу по случаю новогодних праздников и дня рождения министра.

В телеграмме, которую опубликовала пресс-служба сербского МИД, говорится, что российская стороны всегда готова для контактов с сербскими друзьями. В документе после напечатанного текста Лавров от руки приписал, что понимает, что в Белграде сейчас «сильно заняты», передает ТАСС.

Лавров также отметил, что в 2022 году российско-сербские отношения в очередной раз прошли проверку на прочность, несмотря на непростые международные обстоятельства. Глава МИД РФ также выразил готовность к поддержанию высокой динамики взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран, плотной координации шагов на мировой арене и пообещал впредь оказывать братскую поддержку Белграду в отстаивании законных национальных интересов.

Напомним, в конце декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но таковые могут быть введены, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой.

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