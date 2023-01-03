Иранское Press TV – «хотят запутать мировую общественность» — Китай уличил США в искажении фактов

На днях Вашингтон обвинил Пекин в том, что его истребитель «опасно приблизился» и едва не столкнулся с американским самолётом-разведчиком над Южно-Китайским морем. Но представители Поднебесной заявили, что эта версия событий не соответствует действительности, и продемонстрировали видеозапись инцидента в качестве доказательства того, что рискованные манёвры совершало воздушное судно ВВС США, пишет Press TV.



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Министерство обороны КНР обвинило Соединённые Штаты в искажении фактов. Поводом послужило освещение недавнего «противостояния» между военными самолётами двух стран над Южно-Китайским морем, пишет Press TV.

Ранее Пентагон сообщил, что несколько дней назад китайский истребитель J-11 приблизился к американскому самолёту-разведчику RC-135 на расстояние 6 метров и вынудил его уклониться, чтобы избежать столкновения. В ведомстве также отметили, что этому «тесному сближению» предшествовало «всё более опасное поведение» со стороны лётчиков Поднебесной, поясняет телеканал.

Представитель Минобороны КНР Тянь Цзюньли заявил, что версия американского командования об инциденте не соответствует действительности. По его словам, как раз-таки разведчик ВВС США вёл себя рискованно.

Американское воздушное судно проводило ближнюю разведку южного побережья Китая, когда НОАК отправила за ним J-11. RC-135 не отреагировал на многочисленные предупреждения и внезапно сменил курс, что «поставило под серьёзную угрозу безопасность полёта» китайского истребителя, отметил чиновник.

«Соединённые Штаты намеренно вводят общественность в заблуждение… пытаясь запутать международную аудиторию», — подчеркнул Тянь. При этом он призвал американскую сторону сдерживать действия передовых военно-морских и воздушных сил, строго соблюдать соответствующие международные соглашения и не допускать происшествий на море и в воздухе.

Минобороны Китая не ограничилось устным заявлением. Для подтверждения своих слово оно опубликовало видео инцидента, на котором видно, что американский самолёт приближается к китайскому истребителю, считает телеканал.

Американские вооружённые силы регулярно проводят операции в Южно-Китайском море, прикрываясь правом о «свободе судоходства». Пекин неоднократно заявлял, что не препятствует прохождению кораблей в регионе, и утверждает, что США намеренно провоцируют там напряжённость, напоминает Press TV.