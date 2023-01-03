Экономист предсказал французам дальнейшее подорожание энергоресурсов и продовольствия в следующем полугодии

По прогнозам специалистов, рост инфляции во Франции в следующие полгода составит не менее семи процентов, заявил в эфире BFM TV французский экономист Паскаль де Лима. По его словам, Франции стоит в первой половине следующего года ожидать дальнейшего подорожания энергоресурсов и продовольствия из-за чрезмерной зависимости от импорта из других стран.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛИМА, экономист: Таким образом, прогнозы на первое полугодие 2023 года в области инфляции, очевидно, не слишком хорошие. Мы во Франции не производим достаточно электричества и вообще энергии, наша сельхозпромышленность даже не производит достаточно продовольствия. Мы слишком зависим от внешних поставок. Итак, по прогнозам, инфляция будет расти по меньшей мере в первой половине года, пока не успокоится геополитическая напряжённость и пока мы не найдём альтернативные решения.

Пока, к сожалению, за исключением государственной помощи мы не видим других решений, поскольку это не зависит от французского правительства. Это зависит от международной обстановки, и можно ожидать, что ещё какое-то время дела будут обстоять так же — и это в максимально стабильной ситуации, — но очевидно, что потребуется принятие решений для ограничения нашей неконтролируемой зависимости во множестве отраслей и наращивания производства во Франции.

Сегодняшний день доказывает, что у нас нет выбора, кроме реалистичного взгляда на вещи, по крайней мере на первую половину только что начавшегося года. Первые шесть месяцев будут трудными. Будем ли каждый месяц подниматься на новую ступень в области повышения цен на энергоресурсы?

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛИМА: Именно так. И это касается не только энергоресурсов, но и продовольствия. Есть внушающий беспокойство прогноз Национального института статистики и экономических исследований, согласно которому инфляция в первом полугодии достигнет семи процентов. После этого, по мнению прогнозистов, она будет держаться на уровне около пяти процентов. Допустим, ещё семь процентов составит инфляция в глобальной экономике. Кроме того, везде есть свои особенности. Нужно углубляться в детали, чтобы что-то в этом понять.

Что касается энергетического вопроса, о наихудшем сценарии речь не идёт, но стоимость энергоресурсов ещё вырастет, хотя цены на нефть стабилизировались. Тем не менее, разумеется, мы всё ещё сильно зависим от внешних поставок электричества и газа, так что в этой сфере цены вырастут намного сильнее, чем на семь процентов, как в среднем по стране. Не говоря уже о продовольствии. Здесь также мы рискуем столкнуться с гораздо большим ростом, чем средний показатель в семь процентов за первое полугодие. О чём это говорит? О том, что мы всё ещё слишком зависим от внешних поставок.

Мы не можем по-настоящему контролировать инфляцию, поскольку эта инфляция пришла к нам извне. Она, как вы уже сказали, влияет на стоимость энергоресурсов — гораздо меньше на нефть, чем на газ и электричество, — но ещё и на стоимость продуктов питания. Мы знаем, что всё взаимосвязано, мы рассматриваем всю инфляцию в целом, будь мы домохозяйством или предприятием.

Дата выхода в эфир 02 января 2023 года.