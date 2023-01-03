 

Доцент РЭУ Лебединская предупредила о вступлении в силу новых правил доставки пенсий в России в 2023 году

03.01.2023, 5:55, Новости дня
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В РФ с 2023 года начали действовать новые правила доставки пенсий, сообщила доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

Она напомнила, что раньше почтальоны приносили пенсию один раз в месяц. При этом, если в день доставки пенсии получатель отсутствовал дома и не мог забрать деньги, то ему приходилось ждать до следующего месяца или обращаться в отделение «Почты России». Это правило прекратило действовать в новом году, передает ПРАЙМ.

Как сообщила Лебединская, с 2023 года почтальон, в случае отсутствия получателя пенсии дома в момент доставки денег, обязан еще как минимум дважды прийти к пенсионеру, заранее известив его о визите. Кроме того, с апреля доставлять пенсию в наличной форме будет только «Почта России». В новогодние каникулы ее отделения продолжают работать по обычному графику и закроются на выходной только 7 января.

Напомним, с 1 января 2023 года выросли страховые пенсии по старости для неработающих россиян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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