 

Замкомандующего ВВС Белоруссии Булавко рассказал об общении офицеров НАТО из сопредельных республике стран по-русски

03.01.2023, 5:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Офицеры из сопредельных с Белоруссией стран НАТО при решении оперативных вопросов переходят с английского языка на русский, сообщил заместитель командующего белорусскими ВВС и войсками ПВО по идеологической работе полковник Анатолий Булавко.

Булавко подтвердил в эфире телеканала СТВ, что белорусские офицеры в ходе радиообмена общаются с представителями польских и литовских подразделений. При этом полковник отметил, что офицерам НАТО из сопредельных стран, как ни парадоксально, проще общаться с представителями Белоруссии на русском языке. По словам Булавко, после начала радиообмена на английском представители НАТО сами предлагают вести дальнейшие переговоры на русском, передает ТАСС.

Как признался замкомандующего белорусскими ВВС и ПВО, у него создалось такое впечатление, что офицерам сопредельных стран НАТО самим стыдно за свое руководство, потому что они по сути оправдываются, когда происходят определенные провокационные действия, связанные с нарушением воздушного пространства Белоруссии. По словам Булавко, представители НАТО в таких случаях списывают произошедшее на случайность и технические сбои.

Напомним, в конце декабря минувшего года Белоруссия выразила готовность к диалогу с НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.21 / Премьер Польши назвал количество мигрантов в Беларуси

29.06.21 / Аккумулятор на Windows 11 будет дольше держать заряд

26.06.21 / В Германии спрогнозировали последствия отключения РФ от SWIFT

11.01.21 / “Не узнала папу”. Бывшая жена Пескова показал, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото

04.10.21 / “Надеюсь, в ОП есть чем заняться, кроме этого”. Разумков сообщил о появлении фейкового Telegram-канала, который ведут якобы от его имени

27.10.21 / Вкус кофе меняется вместе с климатом

16.06.21 / Стартовали учения «Славянское братство-2021»

26.08.21 / Группа ABBA объявила о выпуске новых песен после 40-летнего перерыва

14.03.21 / SpaceX запустила очередную группу спутников для сети Starlink

22.06.21 / Дания отклонила апелляцию Nord Stream 2 AG на требование изучить новый маршрут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика