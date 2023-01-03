Замкомандующего ВВС Белоруссии Булавко рассказал об общении офицеров НАТО из сопредельных республике стран по-русски

Офицеры из сопредельных с Белоруссией стран НАТО при решении оперативных вопросов переходят с английского языка на русский, сообщил заместитель командующего белорусскими ВВС и войсками ПВО по идеологической работе полковник Анатолий Булавко.

Булавко подтвердил в эфире телеканала СТВ, что белорусские офицеры в ходе радиообмена общаются с представителями польских и литовских подразделений. При этом полковник отметил, что офицерам НАТО из сопредельных стран, как ни парадоксально, проще общаться с представителями Белоруссии на русском языке. По словам Булавко, после начала радиообмена на английском представители НАТО сами предлагают вести дальнейшие переговоры на русском, передает ТАСС.

Как признался замкомандующего белорусскими ВВС и ПВО, у него создалось такое впечатление, что офицерам сопредельных стран НАТО самим стыдно за свое руководство, потому что они по сути оправдываются, когда происходят определенные провокационные действия, связанные с нарушением воздушного пространства Белоруссии. По словам Булавко, представители НАТО в таких случаях списывают произошедшее на случайность и технические сбои.

Напомним, в конце декабря минувшего года Белоруссия выразила готовность к диалогу с НАТО.

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