Представитель Евросоюза призвал КНДР к полной, необратимой и проверяемой денуклеаризации

Евросоюз призывает КНДР предпринять шаги в направлении полной, необратимой и поддающейся проверке денуклеаризации, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

В своем заявлении представитель Евросоюза призвал КНДР предпринять заслуживающие доверия шаги в направлении полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации. В этом же заявлении ЕС призвал Пхеньян прекратить увеличивать военную напряженность посредством запуска ракет и беспилотников, передает РИА «Новости».

Накануне глава КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад с ракетами KN-23, которые технически способны нести тактический ядерный заряд, и баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12».

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