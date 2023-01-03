 

Представитель Евросоюза призвал КНДР к полной, необратимой и проверяемой денуклеаризации

03.01.2023, 5:55, Новости дня
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Евросоюз призывает КНДР предпринять шаги в направлении полной, необратимой и поддающейся проверке денуклеаризации, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

В своем заявлении представитель Евросоюза призвал КНДР предпринять заслуживающие доверия шаги в направлении полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации. В этом же заявлении ЕС призвал Пхеньян прекратить увеличивать военную напряженность посредством запуска ракет и беспилотников, передает РИА «Новости».

Накануне глава КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад с ракетами KN-23, которые технически способны нести тактический ядерный заряд, и баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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