Le Figaro – «система на последнем издыхании» — более 30 пациентов умерли во французских неотложках в декабре из-за неоказания помощи

Французский профсоюз сотрудников отделений скорой и неотложной помощи подсчитал, что в декабре 2022 года 31 человек умер в коридорах приёмных отделений или из-за несвоевременного приезда скорой, пишет Le Figaro. Причиной происходящего издание называет условия труда медиков, отсутствие средств и бушующую в стране «тройную эпидемию» ковида, гриппа и бронхиолита. По мнению сотрудников профсоюза, система здравоохранения в стране находится в глубоком кризисе, а ситуация с неотложной помощью становится опасной как для медиков, так и для пациентов.



AP

Французский профсоюз сотрудников отделений скорой и неотложной помощи SAMU-Emergency France подсчитал количество людей, «неожиданно» умерших в отделениях неотложной помощи в декабре прошлого года, и эта цифра вызвала тревогу у объединения, пишет Le Figaro. Как передаёт газета, с 1 по 31 декабря 2022 года 31 человек умер в одиночестве на носилках в коридорах отделения неотложной помощи или из-за несвоевременного приезда скорой. «Мы уже сталкивались со смертельными случаями в коридорах, но такого никогда не было. Ситуация стала небезопасной как для медиков, так и для пациентов», — отмечает председатель профсоюза Марк Нуазе.

Смерти, о которых идёт речь, были «неожиданными» не потому, что эти люди не должны были умереть, а потому, что они не должны были умирать при таких обстоятельствах, уточняет врач. «Цель состоит не в том, чтобы выяснить причину смерти. Мы предупреждаем об этих внезапных смертях в коридорах отделений скорой помощи, когда ничего не предвещало этого. Для нас это серьёзная дисфункция. Это угроза», — подчёркивает Нуазе.

При этом председатель профсоюза обращает внимание, что речь в основном идёт о довольно пожилых пациентах, приводя в пример престарелую женщину, попавшую в неотложку после неудачного падения. «У неё не было явных повреждений, о ней не беспокоились», — рассказывает Нуазе. Восемь часов спустя персонал нашёл её мёртвой на носилках в коридоре.

Профсоюз решил провести этот подсчёт, чтобы предупредить общество и политиков об опасности текущей ситуации и «показать, что система находится на последнем издыхании», пишет газета. Пациенты могут прождать на носилках несколько часов или даже дней, прежде чем их госпитализируют. Причиной происходящего издание называет условия труда медиков, отсутствие средств и бушующую в стране «тройную эпидемию» ковида, гриппа и бронхиолита.

Хотя в прессе сообщается о некоторых смертельных случаях, большинство из них остаётся в тени. По словам Марка Нуазе, это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, медики чувствуют себя виноватыми. Во-вторых, не хотят брать на себя «ответственность за общую дисфункцию системы здравоохранения». Это «ответственность системы, она должна быть коллективной, а не индивидуальной», полагает доктор Нуазе. Тем не менее он подтверждает существование «табу» на обсуждение этих смертей.

Дело ещё и в судебной ответственности медиков. Если семья одной из этих жертв подаст иск против больницы, ответственность ляжет на врача, который работал в тот день, что может привести к «судебному иску против него. «Никто не скажет, что это общий сбой в системе здравоохранения. Ему придётся объяснять, что у него отделение на 100 пациентов, которое может вместить только 50. Но я не уверен, что это будет принято во внимание», — сетует Нуазе.

Председатель профсоюза требует создания «более безопасной системы». «Условия, в которых мы сейчас работаем, ужасны для медиков, но особенно для пациентов», считает он. Министерство здравоохранения, с которым связалась газета, не дало комментариев по этому вопросу.