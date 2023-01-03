 

France 2 – «работаю не для того, чтобы заплатить за свет» — французский пекарь протестует против запредельных счетов за электричество

03.01.2023, 5:40, Разное
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Владелец пекарни Жюльен Педюссель устроил в своём городе акцию с раздачей выпечки прохожим, чтобы привлечь внимание к трудностям ведения бизнеса в условиях энергетического кризиса, пишет France 2. Как передаёт телеканал, счета пекаря за электричество с за несколько месяцев выросли в 12 раз, и оплачивать их он больше не в силах. Тем не менее, предприниматель намерен работать, пока его не отключат от электроэнергии, отмечается в репортаже.

Обычно в этот утренний час его можно встретить возле печи. Но сегодня утром пекарь работает на круговой развязке в своём городе. Он раздаёт выпечку, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Резкий рост стоимости энергоресурсов может оказаться для него фатальным.

ЖЮЛЬЕН ПЕДЮССЕЛЬ, пекарь: Мы вынуждены вам досаждать, чтобы быть услышанными… Я мелкий предприниматель и нахожусь на грани закрытия…

С октября по декабрь его счета за электричество выросли в двенадцать раз. Олпачивать их он больше не может.

ЖЮЛЬЕН ПЕДЮССЕЛЬ: Я делаю свою работу с любовью. Я ежедневно просыпаюсь ранним утром. Я работаю по восемнадцать часов в день. Всё это не для того, чтобы оплачивать счета за электричество, а для того, чтобы я мог жить и обеспечить жизнь моим сотрудникам. Невозможно, чтобы нам мешали работать, всё просто.

Продавщица магазина тоже разгневана. Она боится, что потеряет работу.

СОНЯ ЙОХИМ, продавщица в булочной: Я видела, как Жюльен выключает свет у себя на кухне, работает в темноте, без отопления, пытается приложить все силы, чтобы экономить всё это электричество.

Счета показывают, что его энергопотребление существенно снизилось. Но после недавнего изменения в договоре тарифы подскочили. Тысяча евро в октябре и больше двенадцати тысяч в декабре. Благодаря государственной помощи, он может получить скидку по меньшей мере в четыре тысячи евро. Но для того, чтобы остаться на плаву, этого недостаточно.

ЖЮЛЬЕН ПЕДЮССЕЛЬ: Скоро придётся продавать багеты по три евро за штуку. За такую цену ни один клиент у меня его не купит. Или они из солидарности купят у меня багет разок-другой, но долго это продолжаться не сможет.

Оператор электроэнергии предупреждён: этот счёт пекарь оплачивать не станет. Тем временем он обещает, что продолжит работу, пока ему не отключат электричество.

Дата выхода в эфир: 2 января 2023 года.


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