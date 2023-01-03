Мнение: О ловкой мышеловке для Путина… Он — попался?

А тем временем всё более чёткими становятся очертания простого и бесхитростного плана, которым коллективный Запад, ведомый Соединёнными Штатами, не просто ломает все «хитрые планы», но и загоняет их мастера в надёжную ловушку. Остальное уже дело времени, причём не слишком долгого.

Самое изумительное во всём этом — все ходы были записаны заранее. Буквально. Политический мастодонт, нынешний американский президент Джо #Байден даже ничего не придумывал. Он просто приказал отряхнуть пыль со сданных в архив папок с надписью «US against USSR» и теперь повторяет всё там записанное, меняя лишь некоторые детали. Заодно, быть может, и политическую молодость вспоминает.

Скажем, уже только ленивый не сравнивал нынешнюю спецоперацию с Афганской войной. Технологические санкции, спортивная и культурная изоляция, манипуляции с ценами на #нефть, поставки «Стингеров» моджахедам ВСУ — всё это из арсенала 40-летней давности. С той лишь разницей, что 46-й президент США учёл ошибку 39-го и заранее позаботился о том, чтобы перетянуть на свою сторону Европу. Которая, к слову, тогда уже также была привязана к #СССР нефтегазовой «трубой», а потому не горела желанием сильно вписываться за геополитические интересы Штатов.

Но естественно Джо Байден не ограничивается только «афганскими» практиками. Он берёт кое-что из более ранних времён.

Скажем, в чём реальный смысл ценового «потолка» по нефти, а также по нефтепродуктам?

Минфин США опубликовал предварительную инструкцию о применении ценовых ограничений к нефтепродуктам, экспортируемым из России. Из документа следует, что «потолок цен» на нефтепродукты вслед за сырой нефтью планируется установить в феврале как условие исключения из вводимого тогда же в #ЕС запрета на их перевозку морским транспортом и оказания сопутствующих услуг. При этом будут освобождены от ценовых ограничений нефтепродукты, полученные путём глубокой переработки за пределами России (простое смешивание сортов нефти, которое использовалось для обхода санкций, к этой процедуре не относится). По факту этот механизм запущен, и уже действует. РФ продаёт свою нефть с дисконтом от 20% до 40%. Уточнения лишь подробнее раскрывают идею санкций. Один из важных нюансов состоит в том, чтобы не допустить перехода России от продажи сырой нефти к экспорту нефтепродуктов.

Таким образом получаем, что смысл вводимых против России санкций не в том, чтобы убрать её с мирового нефтяного рынка. А в том, чтобы РФ продавала свою нефть намного дешевле рынка в «дружественные» страны, а те, в свою очередь, её глубоко перерабатывали и продавали нефтепродукты в «недружественные». То есть главное для Запада — сохранить зависимость России от низкодоходного экспорта сырья и перераспределить доходы от высокомаржинальных операций по его глубокой переработке в пользу третьей стороны. Нечто подобное было проделано Рокфеллером с #СССР. Тогда глава Standart Oil поставил всего одно условие в соглашении о выделении кредитов по своей персональной скидке и поставкам технологий по восстановлению бакинской нефтедобычи: продажа за рубеж только сырья. Единственным заводом по переработке нефти в Баку был завод Standart Oil.

Что от этой схемы выигрывает Запад? Основные дивиденды извлекают «дружественные» Китай и Индия, закупающие дешёвую российскую нефть и продающие полученные из неё нефтепродукты Западу. Но в реальности дисконт на российское сырьё ограничивает мировую цену на нефть, а значит, в конечном счёте снижает и #цены на нефтепродукты. Отчего Запад только в выигрыше.

И второй бонус, уже чисто для #США — колоссальный сдвиг в глобальных энергетических потоках. Индия и Китай всё чаще пользуются скидками на российскую нефть, а ближневосточные страны перенаправляют поставки в Европу. По сути, происходит взаимное вытеснение долей РФ и Ближнего Востока в Азии и Европе. Но поскольку ближневосточные петрократии в целом «союзны» Америке и где-то даже её в известной степени подконтрольны, Брюссель становится всё более зависимым от Вашингтона. Минус потенциальный конкурент за лидерство в XXI веке. Ну а с Пекином управиться будет проще…

В сухом остатке: #Россия лишь углубляет зависимость от «нефтяной иглы», теряя на этом всё больше и больше как в прямом, так и в переносном смысле. И перспектив выбраться из этой ловушки, мягко говоря, не просматривается: своё дело медленно, зато верно делают и технологические, и финансовые санкции. #Америка изящно заталкивает «вставшую с колен» обратно в 1990-е, только уже без особых надежд на лучшее будущее.

Что же сделает Мастер ХПП, когда окончательно поймёт, как прочно его загнали в угол этой нехитрой ловушкой?

—