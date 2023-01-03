 

Премьер Польши Моравецкий заявил, что напомнит украинскому главе правительства о недопустимости прославления Бандеры

03.01.2023, 4:30, Новости дня
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Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен, при первой встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем будет высказано однозначно критическое и негативное отношение к восхвалению Степана Бандеры, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкого спросили о реакции польского правительства на размещение Верховной радой Украины в своем профиле в Twitter (заблокирован в России) информацию о дне рождения Бандеры. Премьер заявил, что Польша крайне критично и очень негативно относится к какому-либо восхвалению или даже упоминанию о Бандере, передает РИА «Новости».

Моравецкий пообещал при первом разговоре с премьером Украины Денисом Шмыгалем высказать свою однозначную позицию о том, что Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен.

Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ организации) является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.

Польша считает Степана Бандеру идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, когда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тыс. человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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