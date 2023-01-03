 

Экс-помощник Трампа Болтон призвал поставить под вопрос членство Турции в НАТО из-за отказа ввести санкции против России

03.01.2023, 4:30, Новости дня
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Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что членство Турции в НАТО может быть поставлено под вопрос в 2023 году на фоне неготовности Анкары занять жесткую антироссийскую позицию.

В своей статье, опубликованной на сайте британской The Daily Telegraph, Болтон написал, что в ближайшие месяцы так называемое единство Запада будет по-настоящему проверено на деле. Он отметил, что Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение присоединиться к НАТО. При этом бывший сотрудник администрации США выразил сожаление, что торговые и военные партнеры РФ еще не покинули Москву в час нужды, в том числе Турция, чье членство в НАТО, как сообщил Болтон, должно быть под вопросом в 2023 году, если Эрдоган (вероятно, посредством мошенничества) будет переизбран на выборах в июне, передает ТАСС.

Он также отметил, что обещания Берлина увеличить расходы на оборону пока не материализовались, а оборонный бюджет Германии в 2023 году будет даже меньше прошлогоднего. Болтон также обратил внимание, что средства из специально созданного фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро еще не были задействованы для модернизации вооружения и боевой техники ВС ФРГ. При этом бывший сотрудник администрации США выразил уверенность, что затягивание конфликта в Украине будет способствовать росту недовольства на Западе.

Ранее официальный представитель Эрдогана выразил мнение, что членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией и развитию сотрудничества с Китаем, странами Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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