Замглавы МИД Руденко: Диалог о заключении мирного договора с Японией невозможен из-за антироссийского курса Токио

Диалог по мирному договору с Японией невозможен из-за антироссийского курса Токио, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Российский дипломат в интервью ТАСС констатировал, что в Москве не наблюдают признаков отхода Токио от антироссийского курса и каких-либо попыток исправить сложившуюся ситуацию. Руденко подчеркнул, что обсуждать подписание мирного договора с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции по отношению к РФ и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно.

Замминистра напомнил, что российская сторона ранее вела переговоры с Японией о полноценном всеобъемлющем договоре о мире, дружбе и добрососедстве, который был бы призван определить основные направления ускоренного развития всего комплекса российско-японских связей. Однако с началом специальной военной операции в Украине администрация премьер-министра Фумио Кисиды активно включилась в режиссируемую Западом русофобскую кампанию, фактически осуществляя полный демонтаж накопленных за долгие годы результатов взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее в МИД предупредили, что Москва рассматривает отказ Токио от мирного развития Японии и переход на рельсы форсированной милитаризации как серьезный вызов для безопасности РФ и готова принять ответные меры для блокирования военных угроз РФ.

Напомним, в начале декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что не видит условий для обсуждения с Россией перспектив заключения мирного договора.

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