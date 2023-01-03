 

Новогодняя битва: коты против елок – видео

03.01.2023, 4:27, Разное
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Неотъемлемой традицией новогоднего праздника является кропотливый процесс украшения дома. Гирлянды, огоньки, венки и игрушки – все это призвано создать невероятную атмосферу. Конечно, главным атрибутом Нового года является елка. А ее злейшим врагом – кот.

Праздничные битвы котов против елок тоже стали своеобразной традицией. Питомец может испортить всю атмосферу, если ему не понравится или, наоборот, очень сильно понравится нарядное дерево.

С другой стороны, к проблемы можно подойти с юмором. Если же у вас нет кота, то можете спокойно расслабиться и насладиться праздничной подборкой забавных видео.


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