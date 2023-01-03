Мнение: Мы уйдем народом (с)

В Фейсбуке с гневом и омерзением много цитируют этот текст, разошедшийся на кучу перепостов. Читать его без нарастающей тошноты действительно сложно – но надо попробовать. Я, например, могу – и даже могу понять описанное в нем состояние. А вы?

“Ольга Андреева

Давайте выпьем за этот год.

Странны и причудливы дела твои, Господи!

Год войны, год крови и жертв, год паники и страха за близких вдруг стал первым счастливым годом России за последние 30 лет.

Лет десять назад, кто помнит, уточнит, я делала репортаж из очереди к храму Христа спасителя, куда привезли пояс Богородицы.

Очередь тянулась примерно пять километров.

Люди стояли в ней по 6-8 часов.

Я пришла туда поздним вечером.

Был ноябрь, с неба сочилась какая-то дрянь, то ли дождь, то ли снег. Столбик термометра думал, что показать, ноль, плюс один или минус.

В пяти км от храма в очередь входили нормальные веселые москвичи. Я все время задавала один и тот же вопрос – зачем вы сюда пришли?

Бодрые москвичи бодро отвечали одно и то же – у сына двойка по математике, муж работу потерял, бабушка болеет.

Нормальные люди.

Я шла вдоль очереди и продолжала спрашивать.

Час, два – те же ответы.

На третьем часу стояния в очереди все уже были друг с другом знакомы, болтали и хохотали.

На четвертом часу они запели хором – У солдата выходной, пуговицы в ряд…

На пятом часу они уже плясали.

А на шестом часу они замолчали…

Когда я спрашивала, зачем они здесь, они стали говорит странные вещи.

Вот их ответы:

Жаль, что погода такая теплая и стоят автобусы, где можно греться и попить чай. Мы хотим пострадать.

Здесь мы все вместе, как во время войны.

Мы здесь ради добра.

Мы пришли сюда населением, а уйдем народом.

Я думаю, что цивилизационный код России состоит именно в этом – через страдание мы обретаем право свое.

Через боль мы выходим на новый уровень.

Только так.

Нам 30 лет говорили, что страдать это глупо и никому не нужно. Что мы все купим и будем по европейски кататься сыром в масле.

Страну продавали налево и направо. Нас убеждали, что все это именно для того, чтобы мы уже никогда не страдали.

Но почему-то было понятно, что без страдания счастья не будет.

А если будет, то ненастоящее.

Сейчас все стало видно. Кто предавал, кто нет.

Кто друг, кто нет.

Это особый вид пробуждения, которое нас накрыло не в виде поцелуя прекрасного принца, а в виде войны.

Но чудо случилось.

Мы проснулись.

Россия проснулась.

Чёрное, которое было белым 30 лет, снова стало черным.

А белое снова стало белым.

Мы начали этот год населением, а заканчиваем его народом.

Мне кажется, это главная победа 2022.

Давай мы за это выпьем!” (ОЛЬГА АНДРЕЕВА)

Сильно, конечно. Тем, кто по итогу от души проблевался – сочувствую, но одобрить не могу. Умнее надо быть. И эмпатичнее. Стараться понять тех, кого мы в итоге так и не приручили – поскольку сделать это все равно НАДО, нравится это или нет.

Данный текст практически образцово построен: за исходный посыл взята одна из самых постыдных и позорных точек начала этого столетия в России – “стояние за поясом Богородицы” в Москве (!), в самом деле чрезвычайно знаковое событие общероссийского масштаба, показавшее со всей отчаянной откровенностью всем, у кого еще сохранялись какие-то иллюзии, что все советские “сто лет просвещения темного народа” завершились самым оглушительным провалом, а якобы “лучшая в мире советская школа” абсолютно никак не защитила людей от самых нелепых и диких суеверий, то есть не выполнила своей основной, по мнению советских же людей, функции. Розанов писал в 1917 году, что “Россия слиняла в три дня”; в 2011 те немногие, кто еще мог что-то видеть, поняли, что почти век советского “образования” испарился почти так же бесповоротно и без следа – как и не было никогда.

Ну а следующий парадоксальный, но логичный шаг – вывести из трагического и позорного, но все ж пока еще безобидного события – “очереди за поясом Богородицы” – дальнейший и совсем уж бесповоротный шаг в пропасть, в бездну крови, смерти и уже полной аморальности, то есть в 2022 год. Автор этот шаг делает, за что честь ему и хвала. Диво, что из сложения этих двух минусов он хочет получить… плюс! Мол, в 2011 было дико и ужасно, в 2022 стало совсем уж невыносимо, но – в этом, типа, и состоит сермяжная правда, “бо страданием душа очищается”.

Какая здесь логика? Обычная, вполне “достоевская”. Масштабы зла слишком уж велики и чудовищны, а каяться за них не хочется (даже не столько из-за боязни наказания, сколько из-за того, что нутром все чуют – мы меньше, чем гора сотворенного нами зла, поэтому никакая плата за него, предложенная нами, не будет достаточной и ничего не покроет). А раз так – то как бы “выхода нет”, и надо “перевернуть шкалу” – объявить зло добром, а страдания, которые несем мы и терпим сами – благом. Что автор текста и пытается сделать.

И проблема-то не в том, что это какая-то дикая, перевернутая логика; намного хуже, что это всё словесная эквилибристика, попытки обмануть собственную совесть. Это НЕ РАБОТАЕТ. Идиоты, стоящие 6 часов в очереди за шулерским “спасением” – это просто идиоты, поддавшиеся ловким мошенникам и сами себе отключившие мозг, кто-то навроде жертв Мавроди, и нет смысла придумывать для них каких-то “более достойных” обозначений.

Равно как и любые страдания на неправедной войне ничего не искупят и никому не принесут прощения, не говоря уж про искомое чувство “правоты” и “величия”. Мы не уйдем народом – мы уйдем сволочами. Не будет ни величия, ни правоты, ни спасения. Будут позор, стыд и смерть. Как пел в другой жизни Окуджава:

“…И в суете тебя сняли с креста,

И воскресенья не будет”.

Надо срочно просыпаться от всех этих дьявольских наваждений – и все-таки посмотреть в глаза реальности. В зеркало. Каким бы страшным уродом не глядело на нас отражение.

Песня, кстати, очень в тему дня. Называлась “Прощание с новогодней ёлкой”.