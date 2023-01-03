 

Порвало – Личное мнение

03.01.2023, 3:05, Разное
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После счастливой фотографии Омарова со своей новой и красивой девушкой, Ксюнделя естественно порвало.


Фото: Соцсети

Если уж её бомбит от смены часовых поясов и того, что мама забыла, где лежит паспорт, то после новогоднего сюрприза бывшего мужа телеведущая с поляны смолчать не смогла.

Как утешить себя, когда ты видишь счастливого бывшего мужа? Когда у него всё складывается, а у тебя — отдых с мамой на Новый год в Таиланде?

«Мои бывшие после разрыва со мной никогда не начинали отношения с кем-нибудь красивым, умным или амбициозным. После меня хотят чего-нибудь попроще», — завопила Бородина.

Правильно, Ксюндель, так и надо! Это не ты простенькая с бревна, а новые бабы некрасивые, неумные и не амбициозные!


Фото: Соцсети

Ну все же это видят, правда? Вот Ксюндель видит, кто красив, умён и непрост. И смолчать не может, чтобы и вам доложить об этом. Вдруг у вас с глазами что-то?

Кто на свете кто милее, всех румяней и белее? Ответ, по-моему, очевиден.

А вы умеете сдержаться и промолчать, чтобы не выставить себя самой румяной?

Источник: Лена Миро


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