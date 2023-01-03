В Польше решили докупить 70 тыс. автоматов, которые отправили на Украину

Польская армия решила дополнительно купить 70 тыс. автоматов GROT, которые ранее были поставлены Украине, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Блащак пояснил, что 70 тыс. автоматов должна поставить фабрика «Лучник» из Радома, это стрелковое оружие «уважают» в Польше и на Украине, передает РИА «Новости».

Ранее офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс заявил, что Варшава отдала Киеву более трети военного потенциала Польши.

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