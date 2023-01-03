 

Замглавы МИД Руденко: В случае продолжения форсированной милитаризации Японии РФ будет вынуждена принять ответные меры

03.01.2023, 3:05, Новости дня
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Москва рассматривает отказ Токио от мирного развития Японии и переход на рельсы форсированной милитаризации как серьезный вызов для безопасности РФ и предупреждает о готовности принять ответные меры в случае продолжения подобной практики, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Российский дипломат сообщил в интервью ТАСС, что в Москве обратили внимание на ускоренную реализацию администрацией премьер-министра Японии Фумио Кисиды курса на отказ от декларировавшегося в течение многих десятилетий так называемого мирного развития Японии и переход на рельсы форсированной милитаризации.

В российском внешнеполитическом ведомстве, в частности, обратили внимание на проведение крупномасштабных военных учений Японии вблизи российских границ с привлечением внерегиональных партнеров, принятие обновленной редакции доктринальных документов в области обороны и безопасности с прицелом на создание ударного потенциала, беспрецедентное увеличение оборонных расходов. Как отметил Руденко, Россия регулярно озвучивает свою позицию на этот счет как публично, так и по дипломатическим каналам.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва рассматривает такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности РФ и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом и предупреждает о готовности принять адекватные ответные меры в случае продолжения подобной практики в целях блокирования военных угроз России.

Напомним, символом 2022 года в Японии стал иероглиф «война». В декабре минувшего года стало известно о планах Японии разместить у границ РФ гиперзвуковое оружие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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